’College goochelt met schuld’

HAARLEM - De vluchtelingencrisis, de al dan niet afgenomen schuld. het slechte onderhoud en miljoenen die overblijven in het sociaal domein. Daar ging het vooral over tijdens de algemene beschouwingen in de gemeenteraad maandag.

Door Annalaura Molducci a.molducci@hollandmediacombinatie.nl - 8-11-2016, 19:04 (Update 8-11-2016, 19:04)

De grootste oppositiepartij VVD gelooft niet dat Haarlem 84 miljoen euro minder schuld heeft, zei fractievoorzitter Rob de Jong. Er is wat gegoocheld met cijfers waardoor het lijkt alsof de schuld is afgenomen. Oppositiepartij SP had de cijfers paraat. Wethouder financiën Jeroen van Spijk (D66) werd door fractievoorzitter...