Bewoners ademen rook in bij brand in appartement Hoofddorp

Foto's: Eric van Lieshout Bekijk Fotoserie

HOOFDDORP - In een appartement in een complex aan de Opaallaan in Hoofddorp is dinsdagmiddag brand ontstaan. Twee bewoners zijn overgebracht naar het ziekenhuis na het inademen van rook.

In de keuken was een vlam in de pan geslagen.

De bewoners wisten het vuur te doven door de deksel op de pan te doen, maar beiden ademden flink rook in.

De slachtoffers zijn na een eerste behandeling in de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer heeft de keuken gecontroleerd en het complex geventileerd met een overdrukventilator.