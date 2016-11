Ongewenste gast in clubhuis Tennisvereniging Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - Ruim een maand geleden ging midden in de nacht het inbraakalarm af in het verenigingsgebouw van Tennisclub Badhoevedorp aan de Snelliuslaan.

Door Hein Flach - 8-11-2016, 11:15 (Update 8-11-2016, 11:15)

De politie ging erop af en trof in de nabijheid drie Roemenen. Twee van hen hadden een fiets, een derde een bakfiets aan de hand. Wat zij daar om drie uur ’s nachts deden? ,,We zijn aan het wandelen’’, kregen de agenten als antwoord. In de bakfiets echter lagen twee laptops. De Roemenen werden gearresteerd.

Bobdan D. (26) verzette zich...