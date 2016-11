Extra opening De Ark voor ’De Liefde’

HOOFDDORP - Cultureel centrum De Ark in Hoofddorp houdt komende zaterdag een extra opening. Belangstellenden kunnen dan de tentoonstelling ’Als ik de liefde niet had...’ bezichtigen.

Door Richard Walraven - 8-11-2016, 7:06 (Update 8-11-2016, 7:06)

Het bestuur van De Ark heeft tot de extra openstelling besloten om ’zoveel mogelijk mensen de kans te geven deze bijzondere expositie te zien’.

De tentoonstelling duurt tot 21 november. Er zijn werken van beeldend kunstenaar Lex van Wijk uit het Limburgse Eijsden te bewonderen. Van Wijk maakt schilderijen, collages, grafieken en mengvormen. Een aantal van zijn werken is driedimensionaal.

Voor de liefhebbers is zaterdag omstreeks half vier een rondleiding gepland. Behalve deze zaterdag is De Ark elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 16 uur geopend. De toegang is gratis. Wel staat er bij de deur een collectebus voor giften om nieuwe exposities in De Ark te kunnen bekostigen.

Voor wie niet kan wachten om kennis te maken met het werk van Lex van Wijk: www.lexvanwijk.exto.nl