Topshelf wordt Sportsworld in Cruquius

CRUQUIUS - Topshelf in Cruquius gaat met ingang van vrijdag weer Sportsworld heten. Dat is de naam waaronder het warenhuis in sport- en vrijetijdskleding in 1996 begon in Leerdam.

Door Richard Walraven - 7-11-2016, 17:05 (Update 7-11-2016, 18:08)

In november 2007 veranderde het bedrijf, dat inmiddels onder meer in Cruquius een filiaal had geopend, de naam in Topshelf uit ’concurrentieoverwegingen’. Daar komt het bedrijf nu op terug.

De naam Topshelf verdwijnt echter niet. Het bedrijf besloot eind vorig jaar om na het faillissement van V & D een aantal warenhuizen te beginnen. Nog deze maand worden er Topshelf Department Stores geopend in voormalige V&D-panden in Nijmegen, Arnhem en Groningen. In 2017 worden nog twee van dergelijke winkels geopend in Alkmaar en Hoofddorp.

Voordat de nieuwe Topshelf-vestiging in Hoofddorp zijn deuren kan openen, wordt eerst het voormalige V&D-pand gesloopt. Daarvoor in de plaats komt een nieuw flatgebouw waarin niet alleen plaats is voor vier verdiepingen met winkelruimte, maar daar bovenop ook circa vijftig appartementen. In de gecombineerde woon-/winkeltoren wordt ook parkeerruimte gecreëerd.