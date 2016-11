Milieurapport voor heel Park21

HOOFDDORP - Er wordt een milieu-effectrapportage (mer) gemaakt voor het totale duizend hectare grote Park21 tussen Hoofddorp en Nieuw-Vennep. Dat stelt wethouder John Nederstigt.

Door Bart Boele - 7-11-2016, 20:14 (Update 7-11-2016, 20:14)

Volgens de wethouder is die mer na anderhalf, twee jaar klaar. CDA’er Mariëtte Sedee heeft daar haar twijfels over. ,,Is dat inclusief de bezwaren die worden ingediend en het beroep dat kan worden aangetekend’’, wil ze weten. Nederstigt: ,,Die twee jaar is de normale procedure. Ik weet niet wat er verder achter schuil kan gaan. Het kan zijn...