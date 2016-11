Leerwerk trapt af in Zwanenburg

ZWANENBURG - ,,Het is zo leuk’’, zegt mevrouw De Vries. ,,Radia helpt mij eerst met iets dat ik niet zelf kan en daarna drinken we koffie om te praten.’’

Door Bart Boele - 7-11-2016, 19:09 (Update 7-11-2016, 19:09)

Dan komt zich nog wel eens een taalprobleempje voordoen ,,want mijn Arabisch is niet heel goed’’, zegt mevrouw. Radia is Marokkaanse (en net ziek naar huis gegaan) en wil graag Nederlands leren. ,,Dan komt gewoon de Dikke van Dale’s op tafel. Laatst moest ze een lijst invullen van dingen die ze wil. Diploma...