Jeroen Zaaiman is geschenk uit de hemel [video]

Foto Wouter de Wit/Nova College Uitblinker Jeroen Zaaiman met patiënte Marga Krul.

HOOFDDORP - De uitblinker van het Nova College is hij al. Mogelijk wordt Jeroen Zaaiman uit Nieuw-Vennep ook de uitblinker van alle mbo-opleidingen van Nederland.

Door Richard Walraven - 7-11-2016, 15:41 (Update 7-11-2016, 16:53)

De student CIOS aan de Hoofddorpse vestiging van het Nova College is genomineerd omdat hij tijdens zijn stage als fitnessinstructeur bij Sportplaza Estafette in Nieuw-Vennep Marga Krul heeft geleerd zelfstandig te lopen. Krul was door een aangeboren aandoening al vele jaren afhankelijk van een rollator. ,,Jeroen is een geschenk uit de hemel’’, aldus de patiënte.

Dankzij de programma’s en oefeningen op maat van Jeroen kan Marga inmiddels vijftig meter zelfstandig lopen. ,,Dat was het doel, zodat ze bij brand haar huis uit kan komen’’, aldus Jeroen. De stagiair werkte bij de behandeling samen met de thuishulp en ging ook op huisbezoek. Hij wil in de toekomst vaker werken met mensen met een lichamelijke beperking. ,,Ik vond het een enorm inspirerende ervaring’’, aldus de Venneper die na het Nova College een hbo-opleiding oefentherapie wil volgen.

Jeroen Zaaiman won de uitblinkers verkiezing bij het Nova College en mag daarom meedoen aan de landelijke wedstrijd.

Daarvoor kan tot woensdag 23.59 uur gestemd worden op: www.ditismbo.nl/uitblinkers/2016

(App-gebruikers zien een video hier)