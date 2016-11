ING Bank Nieuw-Vennep doelwit plofkraak

Foto: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

NIEUW-VENNEP - Een filiaal van de ING Bank in Nieuw-Vennep was in de nacht van zondag op maandag het doelwit van een plofkraak. Rond half vier vernielden onbekenden de geldautomaat van het pand aan de Hoofdweg met explosieven.

Door Internetredactie - 7-11-2016, 7:14 (Update 7-11-2016, 7:16)

Een gedeelte van de ING Bank liep hierdoor schade op.

De brandweer voerde een controle uit en de politie startte direct een grote zoekacties naar de daders. Hierbij werd Burgernet ingezet. Gevraagd werd uit te kijken naar twee personen op een motor.

Voor zover bekend zijn de daders nog niet gepakt. Het is nog onduidelijk of en wat er buit is gemaakt.