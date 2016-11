Meisje uit Zwanenburg vermist

ZWANENBURG - De 13-jarige Feline uit Zwanenburg wordt sinds zaterdagmiddag vermist. Ze was met haar moeder in Amsterdam-Noord aan het winkelen toen ze verdween. Ze is mogelijk op eigen houtje vertrokken.

Feline is daarna 's nachts nog gezien op Amsterdam Centraal, meldt de familie. Op camerabeelden zou te zien zijn hoe ze met een lange, dunne jongen met donker krullend haar over het station loopt. Sindsdien ontbreekt ieder spoor. (Bron: AT5)