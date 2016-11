Politie deelt boetes uit aan automobilisten die rood kruis negeren boven A5

Foto: Eric van Lieshout

HAARLEMMERMEER - De politie is zondagmiddag met meerdere eenheden naar de A5 gestuurd in verband met een autobrand in de buurt van knooppunt Raasdorp. Er was een dikke rookpluim te zien, maar er zijn geen gewonden gevallen. Wel zijn er enkele boetes uitgedeeld.

De afrit van de A5 naar de A9 is door de rookpluim enige tijd afgesloten geweest.

Automobilisten die het rode kruis boven de weg negeerden en door de afzetting probeerden te rijden, zijn door de politie staande gehouden. Zij zullen een bekeuring ontvangen.

De afrit is inmiddels weer vrijgegeven.