Kunstlijn biedt veel moois buiten Haarlem

United Photos/Toussaint Kluiters Snuffelen tussen kunst in de aanbieding in het raadhuis voor de kunst.

VELSEN -

Door Annemieke Windt - 6-11-2016, 18:04 (Update 6-11-2016, 18:04)

Het is niet alleen kunst snoepen in het centrum van Haarlem tijdens het Kunstlijnweekend. In de gemeenten rondom de Spaarnestad valt genoeg te bewonderen.

Het Raadhuis voor de Kunst in het hartje van het oude Velsen biedt bezoekers een kijkje in de negen ateliers van de kunstenaars die daar werken. ,,We proberen bij de samenstelling van de groep kunstenaars te kijken naar de verschillende disciplines. Zo houden we het afwisselend”, zegt bestuurslid Petra Meskers erover. Van haar hand zijn er schilderijen...