Theateraffiches met swastika in kappersschaar niet welkom rond lantaarnpalen Haarlemmermeer

Illustratie Rogier Willems De omstreden poster.

HOOFDDORP - Er is ophef ontstaan rond theateraffiches waarin een tot swastika gekromde kappersschaar figureert. Het bedrijf dat in Haarlemmermeer de driehoeksborden rond lantaarnpalen verhuurt, Hoffman Outdoor Media, weigert ze daar een plekje te geven in de aanloop naar een voorstelling in het plaatselijke theater De Meerse.

Door Paul van der Kooij - 6-11-2016, 15:31 (Update 6-11-2016, 15:31)

Wat Arjen Berendse, zakelijk leider van de theatervoorstelling ’De nazi en de kapper’, vooral verbijstert is dat een ’publiek overheidsorgaan’ een commercieel bedrijf laat beslissen wat er wel en niet op haar grond langs de...