KLM stuurde brief naar overledenen

De door het personeel van KLM als intimiderend ervaren brief van de directie is ook naar al overleden personeelsleden gestuurd.

Dat meldt RTL Z dat inzage had in een besloten Facebook-pagina van KLM-personeel.De meeste leden van de groep zijn verder niet gediend van de directiebrief en moedigen elkaar aan de brief terug te sturen naar het hoofdkantoor.