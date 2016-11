Verlichting Windzwaard is alweer stuk [video]

Foto United Photos/Rob van Wieringen Vrijdagavond deed de verlichting het wel.

HOOFDDORP - Het leek er even op dat de problemen rond de verlichting van kunstwerk Windzwaard in Hoofddorp vrijdag waren opgelost. Nieuwe ledlampen verlichtten het grote gevaarte. Zaterdagavond valt het 33 meter hoge object echter alweer weg in de duisternis.

Door Internetredactie - 5-11-2016, 20:22 (Update 5-11-2016, 20:45)

Het kunstwerk, dat op de rotonde Bennebroekerweg-Deltaweg bij Floriande staat, kampt al sinds het begin met problemen.

‘Toen het gisteravond ging regenen, ging de lamp alweer uit’, schrijft een Hoofddorpse zaterdag in de Facebook-groep ‘Je bent Hoofddorper als’.

Vrijdagmiddag werd een zaklamp geplaatst die vijftien keer sterker is dan zijn voorganger. Wat de reden is dat de verlichting het nu niet doet, is nog onbekend.

Het kunstwerk kostte ongeveer een half miljoen.