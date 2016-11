Windzwaard bij Hoofddorp-Floriande is voortaan goed verlicht

Foto United Photos/Rob van Wieringen Het Windzwaard, deze vrijdagavond net na zonsondergang.

HOOFDDORP - Voor het Windzwaard lijkt 4 november 2016 de dag te worden van de ommekeer. Na alle gedoe over roest en verlichting die zo slecht zichtbaar was dat dit voorjaar de stekker eruit ging, heerst deze vrijdag tevredenheid op de rotonde Bennebroekerweg-Deltaweg.

Door Paul van der Kooij - 4-11-2016, 22:44 (Update 4-11-2016, 22:44)

Want vanaf de op zeven meter hoogte gelegen plek waar het zwaard ronddraait in zijn steun, weet het licht 26 meter omhoog te schijnen. Zo is ook de top verlicht. Zelfs wanneer het pikkedonker is en passanten niet snel...