Haarlem krijgt nieuw zonnedak

United Photos/Paul Vreeker Een feestje bij Prins ter gelegenheid van de ingebruikname van de zonnepanelen. Bekijk Fotoserie

HAARLEM - Haarlem is een derde collectief zonnedak rijker. Op het platte dak van Prins Staal in de Waarderpolder zijn 272 zonnepanelen gisteren officieel in gebruik genomen. De stroom is vooral bestemd voor bewoners van de Indische Buurt, die zich in de coöperatie Haarlem Noorderlicht hebben verenigd.

Door Arthur de Mijttenaere a.de.mijttenaere@hollandmediacombinatie.nl - 4-11-2016, 17:59 (Update 4-11-2016, 17:59)

Het is maar een miniem stukje van het dak van de verzameling bedrijfsgebouwen van het staalbedrijf dat met panelen is bedekt. Directeur Ferry Lamboo van het staalbedrijf denkt dat er wel vierduizend panelen passen op...