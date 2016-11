Raad blij met overdekte skatebaan

HAARLEM - De voltallige gemeenteraad is zeer enthousiast over de komst van een overdekte skatebaan in de Haarlemse Waarderpolder. De skatehal komt voor vijf jaar op het oude terrein van het PostNL-gebouw.

Door Annalaura Molducci a.molducci@hollandmediacombinatie.nl - 4-11-2016, 17:34 (Update 4-11-2016, 17:34)

De gemeente stelt een krediet beschikbaar van 242 duizend euro voor de skatehal. Daarvoor kan een loods worden geregeld met een goede fundering daaronder. De huur voor de grond wordt drie jaar niet in rekening gebracht bij de stichting Skatepark en daarna moet de hal rendabel zijn.

