Haarlemmeerse instelling maatschappelijk werk Meerwaarde heeft boel weer op orde

HOOFDDORP - Meerwaarde heeft de zaakjes weer op orde. De instelling voor maatschappelijk werk en de ondersteuning van inwoners krijgt van de gemeente na vijf jaar de ’code groen’. Dat betekent dat de stichting zichzelf kan redden.

Door Bart Boele - 6-11-2016, 20:11 (Update 6-11-2016, 20:11)

Sinds 2001 was dat de code rood, later gevolgd door de code oranje. De organisatie en de financiën waren niet op orde, reden voor de gemeente om elke zes weken op bezoek te gaan bij Meerwaarde. Dat is nu niet meer nodig.

,,Krijgen wat je toekomt....