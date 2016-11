Bijzetten Wilgenhof Hoofddorp kan ook na 2029

HOOFDDORP - Na de sluiting van begraafplaats De Wilgenhof in Hoofddorp per 1 januari 2029 kunnen er nog 292 overledenen worden begraven. Dat is de gemeente met de rijksoverheid overeengekomen.

Door Bart Boele - 5-11-2016, 7:57 (Update 5-11-2016, 7:57)

,,Daarmee wordt tegemoetgekomen aan een uitdrukkelijke wens van rechthebbenden’’, aldus B en W van Haarlemmermeer. Vorig jaar ontstond grote onrust onder nabestaanden die grafrecht betalen voor De Wilgenhof. Er was onduidelijkheid over het sluiten van de begraafplaats pal naast de Polderbaan van Schiphol.

In 2001 kwam de gemeente met de rijksoverheid overeen dat,...