Purmerender naar kliniek voor veelplegers

Illustratie 123RF

ALKMAAR/PURMEREND - De 22-jarige M.S. uit Purmerend moet twee jaar lang naar een kliniek voor veelplegers. Dat heeft de rechtbank in Alkmaar vrijdagmiddag beslist. De officier van justitie had twee weken geleden ook om deze maatregel gevraagd. Hij was betrokken bij een incident op Schiphol.

Door Frits Verhagen - 4-11-2016, 15:54 (Update 4-11-2016, 16:07)

De Purmerender stond terecht voor mishandeling van een toezichthouder op Schiphol en insluiping in een woning in Alkmaar. Hij is al vaker veroordeeld voor onder meer diefstal. Volgens de rechtbank is er geen andere optie meer dan de man in een kliniek te behandelen.

Een opstootje in het NS-station op Schiphol liep 20 februari vorig jaar flink uit de hand. De rechters achten bewezen dat S. een toezichthouder toen in zijn duim heeft gebeten.

Afgelopen zomer woonde de Purmerender enkele dagen zonder toestemming in de woning van een onbekende man in Alkmaar. Toen die thuis kwam, vond hij S. in zijn eigen bed met ook nog eens een boxershort en T-shirt van hem aan.