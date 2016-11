Inbreker aangehouden in Nieuw-Vennep

NIEUW-VENNEP - In een woning in de Regulierspoort in Nieuw-Vennep is vrijdagochtend ingebroken. Met dank aan de inzet van een politiehelikopter is inmiddels één van de twee verdachten aangehouden.

Door Jan Balk - 4-11-2016, 12:37 (Update 4-11-2016, 12:39)

Na de inbraak werd op Burgernet een beschrijving gegeven van de twee verdachten. Het ging om twee licht getinte jongens. Zij droegen sportschoenen en hadden honkbalpetjes op. De politie meldt de aanhouding op Twitter en is nog op zoek naar de tweede verdachte.