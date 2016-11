Baars: Sloterwegviaduct Badhoevedorp is helemaal niet veilig

Jan Baars. ArchieffototBadhoevedorp - J. Baars krijgt A9 door zijn tuin

BADHOEVEDORP - Het nieuwe viaduct van de Sloterweg over snelweg A9 is helemaal niet veilig, zoals de gemeente Haarlemmermeer beweert. ,,Het is wachten op ongelukken’’, zegt Jan Baars die er pal naast woont.

Door Bart Boele - 4-11-2016, 10:02 (Update 4-11-2016, 10:02)

Zelf heeft hij al een fietser aangereden. Dat komt, tussen zijn tuin en de Sloterweg is een tweezijdig fietspad naar het viaduct aangelegd. Als Baars met de auto zijn erf af rijdt, kan hij niet zien of er een fietser van het viaduct af zijn kant op komt gereden....