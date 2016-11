Duurzaam dubbeldorp Lisserbroek

LISSERBROEK - Lisse Duurzaam en de werkgroep duurzaam van Lisserbroek Samen Meer willen van Lisse en Lisserbroek een ’duurzaam dubbeldorp maken’.

Door Richard Walraven - 4-11-2016, 9:50 (Update 4-11-2016, 9:50)

Eerste aanzet daartoe is het organiseren van een filmavond, maandag in Filmhuis Floralis in Lisse. Daar wordt de Franse documentaire Tomorrow vertoond. Aansluitend is er een discussiebijeenkomst.

Volgens Lily Nieuwenhuizen van Lisserbroek Samen Meer is het de bedoeling dat beide organisaties in de toekomst vaker samen dingen gaan organiseren. De duurzaamheid houdt immers niet op bij de Ringvaart van de Haarlemmermeer die Lisse en Lisserbroek van elkaar scheidt.

Aan de vertoning van de film Tomorrow (die laat zien hoe mensen in tien landen hun leefomgeving proberen te verbeteren) willen beide organisaties niet alleen een discussiebijeenkomst koppelen, maar ook een inventarisatie van mogelijke duurzame initiatieven in het dubbeldorp. Behalve vertegenwoordigers van Lisse Duurzaam en Lisserbroek Samen Meer zijn er ook deskundigen van de gemeenten Haarlemmermeer en Lisse aanwezig om vragen te beantwoorden.

Tomorrow, maandag 20 uur, Filmhuis Floralis, Floralisplein, Lisse. Entree: gratis.