Jarig Hospice Bardo viert vijftienjarig bestaan

Foto United Photos/Paul Vreeker

HOOFDDORP - Hospice Bardo in Hoofddorp vierde donderdagavond het vijftienjarig bestaan in The Duckout, het horecadeel van het honkbalcomplex in Hoofddorp.

Er werd een korte film vertoond over het (vrijwilligers)werk in het prachtige en moderne onderkomen dat Bardo inmiddels heeft. Terminale patiënten kunnen daar met zorg het laatste deel van hun leven doorbrengen.