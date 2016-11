Twijfels over referendum in Haarlemmermeer

HOOFDDORP - Hoe graag Forza het ook wil, een raadgevend referendum is voor Haarlemmermeer nog geen uitgemaakte zaak.

Door Bart Boele - 3-11-2016, 20:50 (Update 3-11-2016, 20:50)

In een eerste debat over dit onderwerp blijken negentien raadsleden voor een referendum en twintig hebben zo hun reserves. Iedereen zoekt mogelijkheden om de burger meer bij het gemeentebestuur en de wereld om zich heen te betrekken. Maar een referendum met alleen een ja/nee-keuze is voor veel politici te beperkt.

Initiatiefnemer Forza-raadslid Michel van Dijk had daar al rekening mee gehouden en wil beperkende voorwaarden...