’Geen leven na zeven meter’ in vijver Haarlemmermeerse Bos

HOOFDDORP - De waterkwaliteit in Bosplas in het Haarlemmermeerse Bos laat te wensen over. Volgens duikers van Project Baseline is beneden de zeven meter nauwelijks nog leven te vinden. Hoogheemraadschap Rijnland is bezig met een onderzoek.

Door Richard Walraven - 4-11-2016, 7:20 (Update 4-11-2016, 7:20)

Duikers van Project Baseline uit Haarlemmermeer melden op hun website dat het opvalt dat er op een diepte van zeven meter een ’dramatische overgang van leven naar dood’ is te zien. Ook wordt er een uitbraak van zogeheten cyanobacterieën genoemd. Elders schrijven duikers dat er in...