Live blues en rock tijdens ’Meer Blues Rock’

PRfoto Mojo Man

HOOFDDORP - Podium Duycker wordt zaterdag 5 november gevuld met blues-muziek, gelardeerd met rockinvloeden. Meer Blues Rock keert terug naar het poppodium in Hoofddorp.

Door Leontien van Engelen - 3-11-2016, 16:23 (Update 3-11-2016, 16:23)

Mojo Man en Sweet Bourbon and The Bourbonettes zijn twee van de bands die acte de présence geven. Kaarten kosten in 16 euro aan de deur (voorverkoop 14 euro). De deuren openen om 20.00 uur.

Mojo Man trad in mei 2014 voor het eerst live op met vijf nummers in het programma Live uit Loyd voor RTV Rijnmond. Iets meer dan een jaar later bracht de band hun gelijknamige debuut-cd Mojo Man uit. Artiesten als Jimi Hendrix, Otis Redding en de Rolling Stones hebben duidelijk invloed op de muziek van Mojo Man.

Sweet Bourbon and The Bourbonnettes is een zevenkoppige band die eigen nummers spelen maar ook hun hand niet omdraaien voor klassiekers van Cream, B.B. King, Mitch Rider, Peter Frampton en Roger Chapman.

Meer Blues Rock, zaterdag 5 november Podium Duycker, Raadhuisplein 5 Hoofddorp. Deur open 20.00 uur, aanvang concert 20.30 uur