Uitgebrande auto Zwanenburg blijkt gestolen vanaf Bakenessergracht Haarlem

ZWANENBURG - Slechts een verbrande en onleesbare kentekenplaat is achtergebleven in het talud langs de watergang aan de Amestelle in Zwanenburg. Zwartgeblakerd gras verraadt dat hier brand is geweest.

Door Hein Flach - 3-11-2016, 16:02 (Update 3-11-2016, 17:08)

De brandweer moest in de nacht van woensdag op donderdag in actie komen nadat er half in de sloot een brandende auto was aangetroffen aan de Amestelle, op een steenworp afstand van de Volkstuinvereniging Zwanenburg.

De autobrand werd even voor half twee ontdekt. De brandweer kon niet voorkomen dat de wagen uitbrandde. Uit onderzoek...