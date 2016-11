Eindelijk prijs voor Hoofddorper Loek Halverstad

PR-foto Loek Halverstad viert zijn triomf met bloemen en een oorkonde.

HOOFDDORP - Driemaal is scheepsrecht is. Dat geldt zeker voor Loek Halverstad. De gepensioneerde Hoofddorper heeft in het derde jaar als finalist van het Ouderen Songfestival de overwinning in de wacht gesleept.

Door Walter van Polanen - 3-11-2016, 14:30 (Update 3-11-2016, 15:00)

Zondag stond hij wederom op het podium van het Amsterdamse Delamar Theater. Hij bracht er een prachtige vertolking van het nummer That Old Black Magic. Het lied werd in 1942 populair als single van Glenn Miller.

Dat de Hoofddorper in de finale stond van het ooit in een Amsterdams woon- en zorgcentrum...