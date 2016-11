Veel verkeer Hillegommerbrug niet naar Beinsdorp

BEINSDORP - Ruim driekwart van het autoverkeer op de Hillegommerbrug komt niet uit Beinsdorp en heeft ook Beinsdorp niet als bestemming. Dat blijkt uit kentekenonderzoek.

Door Bart Boele - 3-11-2016, 14:29 (Update 3-11-2016, 14:59)

Dat onderzoek is in mei dit jaar gehouden, dus voordat de brug over de Ringvaart werd afgesloten. De gegevens worden gebruikt voor maatregelen om de verkeersveiligheid op en rond de Hillegommerbrug te verbeteren.

Momenteel is de brug afgesloten wegens werkzaamheden. Deze periode wordt gebruikt om te onderzoeken hoe het autoverkeer zich nu beweegt en welke alternatieve routes automobilisten...