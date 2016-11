Scooterrijder gewond na botsing met auto in Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - Op de Burgemeester Amersfoortlaan in Badhoevedorp is een scooter donderdag tegen de zijkant van auto gebotst. De scooterrijder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Door Jan Balk - 3-11-2016, 11:12 (Update 3-11-2016, 11:18)

De poltie onderzoekt de toedracht van het ongeluk.