In korte tijd derde botenbrand in polder

De uitgebrande boot langs de Cruquiusdijk in Vijfhuizen.

VIJFHUIZEN - Voor de tweede keer in korte tijd is in Vijfhuizen een plezierboot door brand verwoest. De politie durft (nog) niet te spreken van brandstichting, daar beide zaken in onderzoek zijn.

Door Hein Flach - 3-11-2016, 9:56 (Update 3-11-2016, 9:56)

Het is de derde botenbrand in Haarlemmermeer in een maand. Op 30 september ging er als gevolg van een technische storing een jacht dat afgemeerd lag in jachthaven De Stormvogel aan de Westeinderplas bij Rijsenhout door brand verloren.

Dinsdagavond rond half acht was het raak op de Cruquiusdijk, waar een boot...