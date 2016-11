Auto brandend aangetroffen in sloot Zwanenburg

Foto’s: Michel van Bergen Bekijk Fotoserie

ZWANENBURG - Een auto is in de nacht van woensdag op donderdag brandend aangetroffen in de sloot langs de Amestelle in Zwanenburg. Het voertuig brandde geheel uit.

De wagen lag half in het water aan de Amestelle en werd daar even voor half twee ontdekt. De brandweer kwam ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de wagen helemaal uit zou branden.

De politie is direct een onderzoek gestart. Het is nog onduidelijk waar de wagen vandaan komt maar vermoedelijk is het gestolen.

Een bergingsbedrijf heeft de wagen later in de nacht uit het water gehaald.