SchipholTaxi wil niks weten van steekpenningen

SCHIPHOL - ,,Als je ons verhaal hebt gehoord, begrijp je wel waarom we ons verhaal doen, zonder dat we herkenbaar in beeld willen’’, zeggen vier van de vijf chauffeurs die in opdracht van SchipholTaxi werken.

Door John Oomkes - 3-11-2016, 0:01 (Update 3-11-2016, 0:01)

,,We begonnen onze actie richting de directie met een man of zeven, maar we moeten oppassen. Twee van ons zijn enkele dagen geschorst geweest, een derde is schriftelijk gedreigd met ontbinding van de aansluitingsovereenkomst. We hebben alles wat we roepen op schrift. En maar weinig aangesloten chauffeurs...