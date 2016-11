Scooterrijder raakt gewond bij verkeersongeval in Cruquius

CRUQUIUS - Een scooterrijder is woensdagmiddag gewond geraakt bij een verkeersongeval in Cruquius. De vrouw reed even na half vijf achterop een remmende auto op de Bennebroekerdijk en kwam met haar scooter ten val.

Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis.