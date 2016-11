Ondernemers Spoorzicht door met BIZ

NIEUW-VENNEP - De ondernemers op bedrijvenpark Spoorzicht in Nieuw-Vennep gaan verder met de samenwerking onder de noemer van de BIZ-wet. Een ruime meerderheid bracht zijn stem uit en die waren over het algemeen positief.

Door Richard Walraven - 2-11-2016, 15:29 (Update 2-11-2016, 15:42)

De nieuwe BIZ-periode gaat op 1 januari in en heeft een looptijd van vijf jaar.

De eerste vijf jaar van de BIZ (Bedrijven Investeringszone) is volgens parkmanager Ton Sels en het bestuur van de ondernemersvereniging succesvol verlopen. Er is dankzij de samenwerking extra subsidie verworven om een netwerk van beveiligingscamera’s aan te leggen, glasvezel aan te leggen en voor extra gladheidsbestrijding. In de komende vijf jaar wordt dat voortgezet. Daarnaast is er subsidie ontvangen voor aanleg en onderhoud van de groenstroken op het terrein. Ook willen de bedrijven samenwerken om mensen met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen.