Sieraden en geld uit woning Zwaanshoek gestolen

Foto: archief ANP

ZWAANSHOEK - In een woning aan de Spieringweg in Zwaanshoek is dinsdag ingebroken. De politie is op zoek naar getuigen.

De inbraak werd rond 20.45 uur ontdekt, sieraden en geld waren uit de woning verdwenen. De inbrekers waren binnengekomen door een raam aan de achterzijde van het pand op de eerste etage te vernielen. De inbraak moet hebben plaatsgevonden tussen 15.45 en 20.30 uur.