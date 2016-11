Alweer bom gevonden in weiland langs A4

RIJSENHOUT - In een weiland langs de A4 bij Rijsenhout, onder de rook van Schiphol, is opnieuw een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Het aantal van zulke projectielen is daarmee op twintig gekomen, meldt de gemeente Haarlemmermeer.

De twintigste bom is een projectiel van 250 kilo van Duitse makelij. Er wordt gezocht naar nog meer bommen. Er liggen veel explosieven in Rijsenhout omdat de Duitsers daar destijds een schijnvliegveld hadden aangelegd om de aandacht van Schiphol af te leiden.

De gevonden bommen worden in etappes opgeruimd. De bom die het dichtst bij woningen ligt, een Engels projectiel van 250 pond, wordt het eerst onschadelijk gemaakt. Daarvoor worden woningen in een straal van 150 meter ontruimd. Dat gebeurt waarschijnlijk eind november of begin december.