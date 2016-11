Boot verwoest door brand in Vijfhuizen

Rowin van Diest Bekijk Fotoserie

VIJFHUIZEN - Een plezierboot aan de Cruquiusdijk in Vijfhuizen is dinsdag aan het begin van de avond verwoest door een brand.

Rond half zeven werd de brandende boot aangetroffen in de ringvaart. Bij aankomst van de brandweer stond het bootje al geheel in lichterlaaie en viel er weinig meer aan te redden.



Brandweerlieden zijn direct begonnen met het blussen van de brand.



Een kleine twee weken geleden, op woensdag 19 oktober, brandde er ook al een soortgelijk bootje uit aan de Ringvaart in Vijfhuizen.



Door het incident was de Cruquiusdijk tijdelijk afgesloten voor het verkeer.