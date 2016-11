Inbraakgolf in Nieuw-Vennep en Badhoevedorp

Foto ANP Inbraak.

HAARLEMMERMEER - Badhoevedorp en Nieuw-Vennep zijn de afgelopen week getroffen door een inbraakgolf. In alle negen gevallen gebruikten de inbrekers dezelfde methode om binnen te komen.

Door Wessel Mekking - 1-11-2016, 16:48 (Update 1-11-2016, 17:34)

In alle gevallen sprake van ’cilindertrekken’

De politie noemt hun werkwijze ’cilindertrekken’. De inbrekers trekken de kern van een cilinderslot uit de deur door daar een schroef in te draaien waar ze veel druk op zetten.

Tussen vrijdagavond en zaterdagochtend werd deze wijze vier keer toegepast in Nieuw-Vennep, twee pogingen lukten. De inbrekers hadden drie woningen op de korrel die bij elkaar in de buurt liggen, namelijk twee in ’t Kabel en één op de Rijnlanderweg. De politie vermoedt dat het bij deze drie gevallen om dezelfde daders gaat. Ook een woning aan de Laan van Bizet, in Getsewoud, kreeg ongewenst bezoek. In alle gevallen verrichtten de inbrekers hun werkzaamheden aan de achterkant van de woning.

Busje

De politie roept bewoners op 112 te bellen als ze iets verdachts zien. Dat gebeurt niet altijd, blijkt uit het verhaal van de wijkagent van Nieuw-Vennep. Een bewoner had vrijdagavond namelijk een verdacht busje bij ’t Kabel zien rijden, maar dat meldde hij pas nadat de inbraken waren gepleegd.

Ook Badhoevedorp had te kampen met een inbraakgolf. Daar werden sinds woensdag bewoners van Waalhavenstraat, Kamerlingh Onneslaan, Ampèrestraat, Egelantierstraat en Reigerstraat de dupe van. Zeker twee pogingen lukten. Of het om dezelfde inbrekers gaat, is onbekend. Ook in Rijsenhout en Hoofddorp werd afgelopen week minstens één keer ingebroken bij een woning.