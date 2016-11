Sinterklaas brengt 13 november bezoek aan Hoofddorp

Archieffoto: pr

HOOFDDORP - Sinterklaas en zijn pieten zetten 12 november voet aan wal in Maassluis. Een dag later brengen ze al een bezoek aan Hoofddorp.

De goedheiligman blijft logeren in het Speelkasteel in winkelcentrum Vier Meren. Om 11.00 uur legt het bezoek uit Spanje aan bij de steiger van hotel De Beurs. Na de intocht komt de sint rond 11.30 uur aan op het Dik Tromplein. Hij maakt vervolgens een wandeling door het centrum richting zijn onderkomen.

Sinterklaas wil graag middenin het centrum slapen in zijn eigen voorraadkamer, hij moet nog veel inkopen doen, heeft de Hoofdpiet laten weten aan de ondernemers van Hoofddorp Winkelstad.

De Sintcaravan vond sint vorig jaar erg gezellig, maar hij las kort geleden in de Spaanse krant over het Speelkasteel in Vier Meren en dat leek hem toch ook wel wat. Dus wordt het Speelkasteel binnenkort speciaal ingericht als Sintkasteel.

Op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddagen van 16 november tot en met 4 december kunnen kinderen gratis op bezoek. Op zondagen kan dat van 12.00 tot 17.00 uur en op woensdag en zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur.

De winkels in Hoofddorp Winkelstad zijn overigens extra geopend tot 21.00 uur op woensdag 30 november en donderdag 1 december. Natuurlijk zijn de winkels ook op de reguliere koopavond, de vrijdagavond, geopend tot 21.00 uur. Het advies is om wel eerst te controleren of de betreffende winkel ook geopend is.