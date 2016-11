Mud Masters Haarlemmermeer in broedseizoen

Foto United Photos/Remco van der Kruis Big Spotters Hill is een vast onderdeel in het parkoers van Mud Masters.

VIJFHUIZEN - De Mud Masters Obstacle Run wordt in 2017 op 22 en 23 april gehouden, en niet zoals bij voorgaande edities, begin maart. Daar zijn milieuorganisaties niet blij mee, want het evenement, waaraan vorig jaar 14.000 mensen deelnamen, valt nu midden in het broedseizoen.

Bij de Mud Masters Obstacle Run moeten deelnemers bijvoorbeeld tegen de Big Spotters Hill oprennen en -tijgeren. Doorzettingsvermogen, teamwork en ’fun’ zijn volgens de organisatoren de belangrijkste elementen om de ongeveer veertig hindernissen op het parkoers, dat...