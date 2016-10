Meningen verdeeld over beste parkeerbeleid voor Hoofddorp

HOOFDDORP - Hoe het nieuwe parkeerregime in Hoofddorp er straks uit moet zien? Daar zijn de meningen over verdeeld, zo bleek maandagavond tijdens de inloopavond in het raadhuis.

Door Frans Tol - 1-11-2016, 14:32 (Update 1-11-2016, 14:32)

De een wil meer blauwe parkeerzones en minder betaald parkeren, een ander wil het tegenovergestelde. Wijkvereniging Het Oude Buurtje wil minder parkeerdruk en de ondernemers in Hoofddorp-centrum zijn tevreden met het lage tarief voor het eerste uur parkeren.

De gemeente neemt het parkeerbeleid op de schop. Een proef met goedkoop parkeren op de Kruisweg en...