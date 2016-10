Haarlemse genomineerd voor vrijwilligersprijs

HAARLEM - Eva Nijhoff van Gezond Natuur Wandelen uit Haarlem is genomineerd voor de ’Meer dan handen vrijwilligersprijzen 2016’. Dat is een initiatief van het ministerie van VWS.

Door Internetredactie - 1-11-2016, 11:52 (Update 1-11-2016, 11:57)

Uit ruim vierhonderd inschrijvingen zijn in drie categorieën achttien vrijwilligersorganisaties, -projecten en vrijwilligers genomineerd voor de prijzen. Nijhoff maakt kans op de VriendenLoterij Passieprijs. Deze prijs gaat naar de vrijwilliger die van onschatbare waarde is voor het project of de organisatie. Er wordt onder meer gekeken naar de inzet, creativiteit, het enthousiasme en de resultaten die de vrijwilliger heeft bereikt.

Wandelen

Nijhoff trekt wekelijks met een vaste groep van 25 wandelaars de Haarlemse wijk Schalkwijk in. Tijdens het wandelen vertelt ze over de natuur. Ze verzamelt zwerfafval en na afloop van de wandeling zorgt ze altijd voor koffie. Eva heeft in één jaar tijd vanuit het niets een grote en hechte wandelgroep gecreëerd. ’Het lukt haar als geen ander om deelnemers enthousiast te maken voor de natuur en het bewegen’, zo staat in de beschrijving waarom zij genomineerd is.

Geldprijzen

Staatssecretaris Van Rijn van VWS maakt op 7 december, internationale vrijwilligersdag, de winnaars bekend. Dat gebeurt in de Deventer Schouwburg.

De winnaars ontvangen prijzen variërend van 500 euro tot 5.000 euro. In elke categorie wordt een winnaar gekozen door de jury en een door het publiek dat tot en met 7 december via vrijwilligersprijzen.nl een stem kan uitbrengen op zijn favoriete genomineerde.

De prijzen staan dit jaar in het teken van het goed organiseren met vrijwilligers.