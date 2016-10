Politie waarschuwt voor woninginbraken in Badhoevedorp

BADHOEVEDORP - Inbrekers hebben de afgelopen week toegeslagen in woningen in Badhoevedorp. De politie adviseert daarom aan bewoners om de komende tijd alert te zijn.

Door Internetredactie - 1-11-2016, 11:46 (Update 1-11-2016, 11:46)

De dieven komen de huizen binnen door gebruik te maken van het zogenaamde cilindertrekken. Met een bepaald soort gereedschap wordt de kern van het slot eruit getrokken, waardoor de deur makkelijk opengaat.

Er is in totaal vijf keer ingebroken in woningen aan onder meer de Waalhavenstraat, Onneslaan en Amperestraat.