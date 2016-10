Bier van de Twee Knaapjes in Nieuwe Meer

NIEUWE MEER - Krijtje, Juffie en Strafwerk heten hun eerste drie bieren. Een begin, vinden Bryan Hoogenraad (28) en Leon Schep (bijna 28). Ze zijn dagelijks bezig nieuwe bieren te ontwikkelen.

Door Bart Boele - 31-10-2016, 16:41 (Update 31-10-2016, 16:41)

De Twee Knaapjes heet hun brouwerij die sinds juni te vinden is aan de Koekoekslaan in Nieuwe Meer. Leon gaf zijn baan als barman op, Bryan heeft net een studie multimediadesign afgerond. Ze zetten zich nu full time in voor de brouwerij, die hen voldoende inkomsten oplevert.

,,Onderuit gaan is het ondernemersrisico’’, zegt Schep, ,,maar dit is echt leuk om te doen. Je eigen bieren maken en aan de man brengen.’’ Dat doen de twee knaapjes ambachtelijk. ,,Op een dag bottelen we drieduizend flessen bier. Met de hand. We brengen het zelf naar de afnemers met een busje.’’

In Nieuwe Meer hebben ze professionele apparatuur geplaatst, een investering die met hulp van familie en vrienden is gefinancierd. De ruimte is beperkt, maar volstaat voorlopig. Enthousiasme compenseert een hoop. Dagelijks experimenteren de twee mannen. ,,Het is spelen om een balans te krijgen. Doel is een superlekker bier met een eigen smaak te maken.’’

Schep en Hoogenraad groeiden op in Kudelstaart, bij Aalsmeer. Als 5-jarige knaapjes raakten ze bevriend. Ze deden alles samen, ook ijshockeyen in Amsterdam. ,,Elke dag na schooltijd, er was een reisschema voor allebei de families om ons naar Amsterdam te rijden.’’

In hun puberteit verwaterde het contact. Bryan wist wel waar Leon achter de bar stond en besloot een avondje langs te gaan. Het contact hernieuwde zich alsof ze elkaar de dag tevoren nog hadden gezien.

,,We gingen elke maandag bier drinken’’, vertelt Hoogenraad, ,,tot ik op een gegeven moment zei: waarom maken we zelf geen bier?’’ Ze kochten een thuis-kit voor amateurbrouwers en gingen aan de slag. ,,We wisten van niks. Informatie haalden we uit boeken en we keken filmpjes. Informatie is overal te vinden.’’

Busje

Ze maakten bier dat ze zelf lekker vinden. maar ook anderen bleken de smaak te waarderen. Eerder dit jaar besloten de twee vrienden de stap naar een professionele brouwerij te zetten. Ze keken in Amsterdam naar een geschikte bedrijfsruimte, maar kwamen via via uit in Nieuwe Meer. De gemeente Haarlemmermeer heeft ze ’geweldig geholpen’ om de zaak op te zetten.

Hun eerste bieren doen het goed. ,,Je laadt een busje vol en dan rij je naar een bepaalde regio. Bij cafés geef je dan samples af. Soms krijg je een bestelling, inmiddels krijgen we herhaalbestellingen.’’ Slijters en diverse groothandels bestellen ook al bij De Twee Knaapjes.

Het is wel even zoeken naar de afzetmarkt. ,,Amsterdam is verzadigd, we moeten het van regio’s in heel Nederland hebben’’, heeft Schep inmiddels geleerd. En naar die regio’s in het noorden, oosten en zuiden van het land rijden ze dan ook met een bus vol bier.

Twee dagen in de week wordt er gebrouwen, een proces van 12 uur inclusief het schoonmaken van de zes 500 liter-ketels die zijn aangeschaft.

,,Wij zijn een heel kleine brouwer, hoor’’, zeggen de mannen bescheiden. ,,Het is ook niet de bedoeling om zo groot mogelijk te worden. We brouwen bier zoals wij dat willen.’’

Leon Schep heeft iets met Belgische bieren georiënteerd, Bryan Hoogenraad mede dankzij zijn Canadese moeder met Amerikaanse bieren. Zo vullen zij elkaar goed aan. Met z’n tweeën hebben ze hun handen er aan vol. Zo vol, dat vriend Olivier af en toe bij springt. ,,Dat is het aanstormende derde knaapje’’, zeggen de jonge ondernemers met een blik op de toekomst.