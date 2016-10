Hema-man de meest klantvriendelijke van Hoofddorp-centrum

Hema-man Marco van der Weijden.

HOOFDDORP - Marco van der Weijden van de Hema is de meest klantvriendelijke ondernemer van Hoofddorp-centrum.

Door Paul van der Kooij - 31-10-2016, 16:33 (Update 31-10-2016, 16:33)

In de laatste van vier weken waarin het winkelend publiek kon stemmen, zette hij een achterstand van vier punten op Slagerij Gelderblom om in een royale voorsprong: 243 tegen 216 stemmen. Als derde eindigde de Volendammer Vishandel (158 stemmen). Dat heeft Hoofddorp Winkelstad gistermiddag bekend gemaakt. ,,Zeer eervol’’, noemt nummer één het. Ook nummer twee is blij. ,,Want dankzij het publiek zijn we heel ver gekomen’’,...