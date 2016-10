Opluchting overheerst in De Meerstede na aanhouding stelende medewerker

HOOFDDORP - De opluchting overheerst in zorgcentrum De Meerstede in Hoofddorp nu een helpende op heterdaad is betrapt bij het bestelen van een bewoner.

Door Paul van der Kooij - 31-10-2016, 16:21 (Update 31-10-2016, 16:25)

,,We gaan ervan uit dat hiermee een einde is gekomen aan een reeks diefstallen die voor onrust heeft gezorgd onder de beroofde bewoners’’, meldt Sipke Golstein, manager zorg en welzijn. ,,Bewoners zijn kwetsbaar en moeten zich veilig voelen bij ons. Personeelsleden moeten ze blindelings kunnen vertrouwen.’’

Het bewijzen van diefstal valt vaak niet mee in zorgcentra, weet hij. ,,Bewoners...