Overleden man ongeluk Aalsmeerderbrug is 28-jarige man uit Polen

AALSMEERDERBRUG - De man, die zondagavond tijdens een ongeluk bij Aalsmeerderbrug is overleden, heeft de Poolse nationaliteit. Dat heeft de politie maandag bekendgemaakt.

Door Internetredactie - 31-10-2016, 11:13 (Update 31-10-2016, 11:15)

Rond 19.55 uur sloeg een zwarte Audi A6 met Pools kenteken TOS 30264 meerdere malen over de kop. Het totaal verwrongen wrak kwam ondersteboven op de brug tot stilstand. Bij het ongeluk overleed één van de inzittenden en zijn vier slachtoffers met ernstige verwondingen naar verschillende ziekenhuizen gebracht. Twee van hen verkeren in kritieke toestand.

Van de bestuurder is de identiteit bekend. Het gaat om een 28-jarige man met een Poolse nationaliteit. Van de overledene en de andere drie slachtoffers zijn de de identiteiten nog niet bekend.

Voor het politieonderzoek is de politie op zoek naar mensen die kort voor de aanrijding de zwarte Audi hebben zien rijden. Mogelijk dat er mensen zijn die bijvoorbeeld beelden hebben gemaakt middels een dash-cam of mobiele telefoon. Er wordt ook rekening gehouden met opvallend of normafwijkend rijgedrag van de Audi.